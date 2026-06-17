Philippe Milanta Kansas City Eight Cruis en jazz les treilles Cruis
Philippe Milanta Kansas City Eight Cruis en jazz les treilles Cruis samedi 8 août 2026.
Cruis
Philippe Milanta Kansas City Eight Cruis en jazz
les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
pass 3, 4, 5 concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Philippe Milanta Kansas City Eight Hommage à Count Basie
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les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr
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English :
Philippe Milanta Kansas City Eight Tribute to Count Basie
L’événement Philippe Milanta Kansas City Eight Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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