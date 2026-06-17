Les Suricats Septet Cruis en jazz Les treilles Cruis dimanche 9 août 2026.

Cruis

Les Suricats Septet Cruis en jazz

Les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

pass 3, 4, 5 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 03:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les Suricats Septet Le répertoire des Suricats mêle des morceaux injustement oubliés et des standards intemporels qui ont traversé les siècles, interprétés dans des arrangements ciselés par Jean-François Bonnel

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Les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr

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English :

The Suricats Septet The Suricats’ repertoire blends unjustly forgotten songs with timeless classics that have stood the test of time, performed in arrangements crafted by Jean-François Bonnel

L’événement Les Suricats Septet Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence