Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz Les treilles Cruis samedi 15 août 2026.

Cruis

Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz

Les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

pass 3, 4, 5 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Nirek Mokar & His Boogie Messengers Nirek Mokar, piano ; Guillaume Nouaux, batterie ; Claude Braud, saxophone ; Stan Noubard-Pacha, guitare ; Pierre Méric, Basse

.

Les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nirek Mokar & His Boogie Messengers: Nirek Mokar, piano; Guillaume Nouaux, drums; Claude Braud, saxophone; Stan Noubard-Pacha, guitar; Pierre Méric, bass

L’événement Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence