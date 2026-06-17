Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz Les treilles Cruis
Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz Les treilles Cruis samedi 15 août 2026.
Cruis
Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz
Les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
pass 3, 4, 5 concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Nirek Mokar & His Boogie Messengers Nirek Mokar, piano ; Guillaume Nouaux, batterie ; Claude Braud, saxophone ; Stan Noubard-Pacha, guitare ; Pierre Méric, Basse
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Les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr
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English :
Nirek Mokar & His Boogie Messengers: Nirek Mokar, piano; Guillaume Nouaux, drums; Claude Braud, saxophone; Stan Noubard-Pacha, guitar; Pierre Méric, bass
L’événement Nirek Mokar and His Boogie Messengers Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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