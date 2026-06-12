Concert de rock des ateliers de musiques actuelles du Conservatoire Mozart Jardin Nelson Mandela PARIS samedi 13 juin 2026.

Dans le cadre de la saison « Kiosques en fête » :

Les élèves de la classe des ateliers de musiques actuelles de Matthieu BAKER vous présentent un concert rock.

Le concert aura lieu au Jardin Nelson Mandela, 32 rue Berger, Paris 1er le samedi 13 juin à 12h.

Venez nombreux !

Dans le cadre de « Kiosques en Fêtes », retrouvez les élèves du Conservatoire Mozart !

Le samedi 13 juin 2026

de 12h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS



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