Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris

12 juin 10H00 Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la

végétation

Ce quartier proche de la Poterne des Peupliers, marqué par un important passé

ferroviaire, a connu des transformations dès le début du XXème siècle,

étroitement liées à la présence de la Bièvre et des Fortifications de Thiers.

Depuis la création de la Cité Florale et la construction des maisons ouvrières

des années 20, le quartier n’a pas cessé de se métamorphoser : développement

d’un écoquartier avec la Zac de Rungis, réaménagement de la Petite Ceinture en

espace de promenade et d’agriculture urbaine, végétalisation de l’espace public

etc.

Rendez-vous : 14, place de Rungis*

Quand patrimoine et modernité s’unissent pour relever le défi de l’adaptation de la ville au changement climatique

Le vendredi 12 juin 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T11:30:00+02:00

14 place de Rungis 14 place de Rungis 75013 paris

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