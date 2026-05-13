Nuit Blanche 2026 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris 6 et 7 juin Entrée libre et gratuite sans inscription

Nuit Blanche 2026 au Musée du CNAM

Pendant Nuit Blanche, le musée accueille Mélodie des voitures ordinaires, une immersion visuelle et sonore au cœur de l’église du musée avec l’artiste Alain Bublex.

Entre design, fiction et histoire technique, l’artiste plasticien Alain Bublex transforme la voiture ordinaire en un récit sensible. À partir de 3 000 documents et archives entièrement redessinées, il recompose l’évolution de l’innovation automobile, en révélant ses détours, ses intuitions et ses inventions discrètes. Sous les arches de l’église Saint-Martin-des-Champs, ses dessins sont projetés sur plusieurs écrans, sans texte ni date, offrant aux visiteurs une première lecture purement esthétique. Peu à peu, ces silhouettes roulantes prennent sens grâce à une « conversation » diffusée au casque, qui dévoile peu à peu les origines et l’émergence du véhicule. Présent parmi le public, Alain Bublex prolonge cette narration en direct : il parle, trace, se déplace dans l’espace et dialogue avec les spectateurs. Une installation vivante et interactive où regard artistique, créativité et échanges improvisés se mêlent pour créer une expérience collective unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T02:00:00.000+02:00

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https://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-blanche-2026

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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