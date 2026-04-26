La femme au Moyen-Âge : entre Êve et Marie Salle du Lycée Hôtelier Eugénie Brazier Paris
La femme au Moyen-Âge : entre Êve et Marie Salle du Lycée Hôtelier Eugénie Brazier Paris vendredi 5 juin 2026.
S’étendant du Ve au XVe siècle, la société médiévale misogyne et masculine a ignoré les femmes. Néanmoins, selon les idées reçues, elles n’ont pas toujours été les « mineures » qu’on en a fait au XIXe siècle. Au temps des cathédrales, nous les mettrons en lumière au travers de leurs activités artisanales, paysannes, commerciales, intellectuelles et politiques car elles avaient des libertés et responsabilités qu’elles perdront les siècles suivants.
Conférencière Beatrice Erlich, une nouvelle forme d’intervention pour cette conférencière exceptionnelle qui nous accompagne habituellement sur les visites d’exposition.
Au temps des cathédrales, nous mettrons les femmes en lumière au travers de leurs activités artisanales, paysannes, commerciales, intellectuelles et politiques car elles avaient des libertés et responsabilités qu’elles perdront les siècles suivants.
Le vendredi 05 juin 2026
de 14h45 à 16h15
payant
Tarif : 22€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T17:45:00+02:00
fin : 2026-06-05T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T14:45:00+02:00_2026-06-05T16:15:00+02:00
Salle du Lycée Hôtelier Eugénie Brazier 29 bis rue de Cronstadt 75015 Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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