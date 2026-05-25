Mois Quatorzien du Handicap – Forum allée Françoise Eaubonne Paris
Mois Quatorzien du Handicap – Forum allée Françoise Eaubonne Paris vendredi 12 juin 2026.
Programme du Forum Handicap du 14e
de 10h à 16h
Partenaires présents sur stand :
- Caspe (loisirs)
- Paris Basket fauteuil (handisport)
- Association Valentin Haûy (sensibilisation, information, formation)
- Centr’aider (Droit, santé)
- Escavie Cramif (santé)
- Culture Relax (culture, loisirs)
- France Travail/CAP Emploi (emploi)
- Personimages (culture)
- Professionnels de l’immobilier engagés et solidaires (logement)
- Femmes pour le Dire, femmes pour Agir (discrimination, violences faites aux femmes en situation de handicap)
- Esat Jean Moulin (emploi, santé)
- Conseil Local du Handicap 14 (citoyenneté)
- Maison des Solidarités / MDPH (accès aux droits)
Programme du Handi sport :
10h : cecifoot
12h30-14h : boccia
14h-16h30 : basket fauteuil
Capoiera
Ateliers (sur stands) :
Atelier Braille avec AVH
Casque virtuel avec AVH
ateliers de découverte de la capoeira avec Exponentielle Dance
Ateliers interactifs avec Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
Sensibilisation à la Langue des Signes Française et Création de bijoux par Entraide Union, ESAT Jean Moulin
Le forum du mois du handicap du 14e revient pour sa 17e édition. Comme chaque année, une programmation spéciale s’est construite dans le 14e avec les acteurs institutionnels et associatifs. En plus d’une vingtaine d’événements programmés dans tout l’arrondissement, ce forum sera un temps fort de ce mois. Venez découvrir le handisport, le braille, la langue des signes, le 12 juin sur l’allée Françoise d’Eaubonne.
Le vendredi 12 juin 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T16:00:00+02:00
allée Françoise Eaubonne allée Françoise Eaubonne 75014 allée entre les deux squares de la Mairie du 14Paris
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