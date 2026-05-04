Les réserves archéologiques de Paris se dévoilent ! Pôle archéologique de la Ville de Paris Paris
Les réserves archéologiques de Paris se dévoilent ! Pôle archéologique de la Ville de Paris Paris vendredi 12 juin 2026.
L’équipe composée d’archéologues, d’une archéogéographe et d’une restauratrice, vous accompagnera lors de quatre visites guidées, d’une heure environ, pour raconter comment chaque vestige, de la fouille jusqu’aux rayonnages, contribue à comprendre l’histoire de Paris.
Un trésor enfoui à deux pas de la porte de la Chapelle
La Ville de Paris conserve l’ensemble des vestiges mis au jour par les archéologues municipaux depuis les années 1950. Des centaines de milliers de fragments de poteries, d’ossements d’animaux, d’artefacts en métal, verre ou terre-cuite, d’éléments lapidaires et de restes organiques sont ainsi abrités dans des réserves, pour être étudiés par des chercheurs ou prêtés à des musées.
Fouiller, conserver, transmettre
Après la mise au jour de vestiges lors des fouilles, les spécialistes prennent le relais en laboratoire. Ces experts du passé étudient et interprètent différents types d’indices, fragments de céramique, ossements d’animaux, restes humains, petits artefacts en métal, graines.
2026 est une année particulièrement riche pour le archéologues parisiens : fouilles simultanées sur le parvis de Notre-Dame et dans la cour de l’Hôtel-Dieu. Les archéologues seront là pour vous raconter ces chantiers hors du commun et les vestiges qu’ils ont livrés.
Horaires des visites et inscriptions à venir
Tout le programme des Journées européennes de l’archéologie 2026
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Pôle archéologique ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves.
Le vendredi 12 juin 2026
de 10h00 à 15h30
gratuit
Lien d’inscription à venir pour chacune des visites guidées.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T15:30:00+02:00
Pôle archéologique de la Ville de Paris 11 rue du pré 75018 Paris
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