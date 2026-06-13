Concert de Safia Nolin La Maison des Métallos Paris

En tant que femme racisée, lesbienne et artistiquement non conforme, elle défie les normes et bouscule les attentes sociétales. Son esthétique, à la fois brute et poétique, est une célébration de l’imperfection et de l’authenticité.

Safia Nolin, figure singulière de la scène artistique contemporaine, incarne une voix politique puissante. Son parcours est celui d’une quête identitaire, une exploration de la différence et de la marginalité.

Reprises Vol.3 est ancré dans la nostalgie du secondaire de 2006. C’est une rencontre entre Safia 2006, qui vient de lâcher l’école, et Safia 2026 qui est une adulte indépendante et bien groundé tant musicalement que mentalement. Comme dans les deux volumes précédents, c’est un appel à la reconnections entre nous et nos souvenirs, un album autant porter par le grunge que par le succès de Aucun Regret.

Pour la première fois depuis 2016, Safia Nolin livre sur scène les versions épurées des classiques québécois qu’elle porte depuis près de dix ans. Cette milléniale – fan de pop, de nostalgie et de mélancolie – nous embarque dans un voyage introspectif au cœur de la culture québécoise sur la scène de la Maison des Métallos, à Paris.

Le jeudi 25 mars 2027

de 20h00 à 21h30

payant

De 20 à 23 euros.

*Réservé aux demandeurs d’emploi, étudiant·es, moins de 28 ans, bénéficiaires RSA/ASI/ASPA/AAH sur présentation d’un justificatif

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Placement libre

Pas de vestiaire

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-25T21:00:00+01:00

fin : 2027-03-25T22:30:00+01:00

Date(s) : 2027-03-25T20:00:00+02:00_2027-03-25T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/concert-safia-nolin +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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