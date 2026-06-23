Concert de Samba à la guinguette du parc de Choisy Parc de Choisy PARIS vendredi 26 juin 2026.

Boa Praça, littéralement « bon endroit », « place to be » signifie en argot du Brésil : un bon ami, un bon camarade, est né de la réunion d’une dizaine de musiciens et chanteurs bien connus de la scène brésilienne et enflamme les soirées parisiennes depuis 2020.

Boa Praça vous fera voyager le long de la côte brésilienne au son des standards de Samba, de Musique Populaire Brésilienne, du Samba Rock, ou encore de la musique Nordestine comme le Coco, en reprenant des artistes comme Gilberto Gil, Zeca pagodinho, Paulinho da Viola ou encore Arlindo Cruz.

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et Boa Praça vous convient à un concert de samba exceptionnel à la guinguette du parc de Choisy (terrasse Eatsman).

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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