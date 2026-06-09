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Concert de Serge à la guitare au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire

Concert de Serge à la guitare au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 521 Rue Des Vacances

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Concert de Serge à la guitare au Bistr’O du Village

521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

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521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27 

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English :

L’événement Concert de Serge à la guitare au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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