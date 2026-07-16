Concert de Sniper Route du Vigen Boisseuil

Informations pratiques

Boisseuil

Concert de Sniper

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val-d’Oise autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et du DJ Boudj. Avec des albums marquants comme Du rire aux larmes, Gravé dans la roche et Trait pour trait, le groupe impose un rap engagé, entre vécu des cités et critique sociale.

En 2026, Aketo et Tunisiano reviennent sur scène en duo pour une tournée qui remet les classiques de Sniper au cœur du live, avec la même énergie et la même authenticité.

Réservations en ligne. .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

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English : Concert de Sniper

L’événement Concert de Sniper Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole