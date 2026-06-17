CONCERT DE SO CHILL DUO Ispagnac
CONCERT DE SO CHILL DUO Ispagnac jeudi 6 août 2026.
Ispagnac
CONCERT DE SO CHILL DUO
Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert pop rock de So Chill Duo au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert de So Chill Duo au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
So Chill Music c’est l’alliance de musiciens passionnés et expérimentés qui partagent la même envie: créer des moments uniques à travers la musique live.
De la variété pop rock, jazz & lounge, du funk … un large répertoire qui séduit toutes les générations.
Possibilité de restauration sur place sur réservation. .
Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57
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English :
Pop-rock concert by So Chill Duo at the Pr%E9 Morjal campground.
L’événement CONCERT DE SO CHILL DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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