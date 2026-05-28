Concert de soutien aux artistes Afghans : Arash Barez et l’Ensemble Aseman Le 360 Paris Music Factory Paris

Concert de soutien aux artistes Afghans – Arash Barez et l’Ensemble Aseman – Vendredi 5 juin à 20h au 360 Paris Music Factory.

Un concert de soutien à l’art et à la culture afghane en France

Date unique – places limitées

Aseman signifie « ciel » en persan.

Aseman est un ensemble formé par des artistes d’Afghanistan et du Japon, vivant à Paris, créé pour ramener la musique afghane (réduite au silence dans le seul pays où la musique est totalement interdite) sur les scènes internationales.

Les performances de l’Ensemble Aseman ne sont pas de simples concerts ; elles sont une déclaration de résilience, de préservation culturelle et de liberté d’expression artistique

une voix qui s’élève contre le silence.

Billetterie : https://my.weezevent.com/concert-aseman-ensemble-afghanistan