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AGENDA · Chantelle

Concert de STAG Chansons Impopulaires Baba Yaga Chantelle

vendredi 2 octobre 2026 · Baba Yaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Baba Yaga
Adresse
5 rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Concert de STAG Chansons Impopulaires

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

STAG, auteur-compositeur-interprète, sonne le réveil des consciences à travers des textes engagés, humoristiques et poétiques. L’énergie de la Chanson Impopulaire à découvrir en concert.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

STAG, a singer-songwriter, raises awareness through his socially conscious, humorous, and poetic lyrics. Experience the energy of “Chanson Impopulaire” live in concert.

L’événement Concert de STAG Chansons Impopulaires Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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