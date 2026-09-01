Concert de STAG Chansons Impopulaires Baba Yaga Chantelle
vendredi 2 octobre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Concert de STAG Chansons Impopulaires
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
STAG, auteur-compositeur-interprète, sonne le réveil des consciences à travers des textes engagés, humoristiques et poétiques. L’énergie de la Chanson Impopulaire à découvrir en concert.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
STAG, a singer-songwriter, raises awareness through his socially conscious, humorous, and poetic lyrics. Experience the energy of “Chanson Impopulaire” live in concert.
L’événement Concert de STAG Chansons Impopulaires Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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