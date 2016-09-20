Concert de Strange O’Clock au Golf de Brigode, Club house du golf de Brigode, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Club house du golf de Brigode · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Concert de Strange O’Clock au Golf de Brigode Dimanche 20 septembre, 16h00 Club house du golf de Brigode Nord
Gratuit – Sur inscription conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 16h, le groupe Stange O’Clock donne un cocnert au golf de Brigode, entre blues et world musique.
À mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange O’clock fusionne et façonne ce que chacun d’entre eux porte en lui. Une fusion de différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis ; une sensibilité à fleur de peau, une énergie et une envie folle de déplacer les montagnes de notre monde en tourmente. Plongez dans un univers musical empli de charme; un voyage aux notes sans frontières qui ressource et unifie.
Horaire
Dimanche 20 septembre à 16h
Sur inscription conseillée
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Club house du golf de Brigode 36 Avenue du Golf, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Brigode Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Dimanche 20 septembre à 16h, le groupe Stange O’Clock donne un cocnert au golf de Brigode, entre blues et world musique.
© Mrik & Odrey photographie
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