Concert de Swing en Bulles Place du cinéma Barèges mercredi 26 août 2026.

Barèges

Concert de Swing en Bulles

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Jazz et swing.

.

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz and swing.

L’événement Concert de Swing en Bulles Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65