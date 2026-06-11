Concert de Thibaut La Maison des Métallos Paris

Après un premier album signé sous le nom d’Oete, l’artiste fait tomber les pseudos : pour son deuxième opus, place à Thibaut ! Il y affirme une écriture directe, sensuelle et sincère, explorant les élans, les contradictions et les fragilités d’une génération en quête de sens.

Fruit d’une complicité avec le musicien Bastien Burger, ce projet à la sensualité nouvelle évoque l’élégance de Barbara, le beau bizarre de Christophe ou encore le groove de Christine and the Queens. Des figures tutélaires qui, comme lui, ont tracé leur propre chemin sans jamais chercher à se rapprocher d’une quelconque mode.

Avec son univers pop électro ciselé, Thibaut fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui écrivent sans détour sur leurs fragilités.

Le mardi 10 novembre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 20 à 25 euros.

Placement libre, debout.

Pas de vestiaire.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-10T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-10T20:00:00+02:00_2026-11-10T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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