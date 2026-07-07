Concert de trompes de chasse et grand orgue Place St-Michel Le Mans
dimanche 27 septembre 2026 · Place St-Michel · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Concert de trompes de chasse et grand orgue
Place St-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le Lions Club Le Mans Cité des 24H organise le dimanche 27 septembre à 17h en la Cathédrale St Julien du Mans un concert exceptionnel de trompes de chasse et orgue. Ce concert caritatif sera donné en faveur de la Ligue contre le cancer.
Les 12 sonneurs du Bien Aller Sarthois seront associés à l’organiste Boris Bouchevreau pour vous donner un large éventail de leurs talents respectifs.
Il est à noter que le Bien Aller Sarthois ne s’est pas produit dans notre citée depuis octobre 2009.
Tous les amateurs de cette musique chaude et sensuelle seront ravis de retrouver ce groupe de sonneurs qui a donné à cet art beaucoup de champions.
Nous n’oublierons pas la partie orgue avec Boris Bouchevreau, qui donnera à ce concert son côté grandiose par l’interprétation d’œuvres de Jean François Dandrieux compositeur de la fin du 17èm siècle, l’un des plus importants compositeurs de musique pour clavecin et orgue du baroque français.
Les places au tarif de 20€ sont disponibles à la librairie Thuard, à l’office de tourisme du Mans et sur Helloasso. https://www.helloasso.com/associations/lions-club-le-mans-cite-des-24h/evenements/concert-du-bas .
Place St-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 27 23 69 jllegras.lionscite24h@gmail.com
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English :
L’événement Concert de trompes de chasse et grand orgue Le Mans a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Le Mans
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