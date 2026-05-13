Concert « De Verlaine à NTM » – Compagnie VerlaiNeTM, La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Concert « De Verlaine à NTM » – Compagnie VerlaiNeTM Samedi 23 mai, 21h00 La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Sans réservation – Concert en extérieur. En cas de pluie, repli dans le musée, sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

De Verlaine à NTM, c’est une heure de musique qui met en valeur des textes qui nous viennent de la chanson française : Serge Gainsbourg, Joey Starr, Catherine Ringer, Pierre Perret, etc. Ils se défont alors de leur mélodie, de leur univers sonore, pour un nouvel écrin, une interprétation inédite, et surtout une mise en lumière des mots et de leur sens.

La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Avenue des Bains, 38580 Allevard, France Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm Collections sur la sidérurgie allevardine. Collections sur le thermalisme. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

De Verlaine à NTM, c’est une heure de musique qui met en valeur des textes qui nous viennent de la chanson française : Serge Gainsbourg, Joey Starr, Catherine Ringer, Pierre Perret, etc. Ils se alors…

©Laurent Durand