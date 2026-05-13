Lectures musicales : Poétiques hydroélectriques !, La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Lectures musicales : Poétiques hydroélectriques ! Samedi 23 mai, 19h00 La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Accompagnés d’Arturo Palacios Garcia, musicien, et Katia Bouchoueva, poétesse, des élèves de 5e du Collège Flavius Vaussenat d’Allevard vous proposent des lectures de poésies autour de l’hydroélectricité. Ils donnent un autre regard à cette thématique assez technique qui a de quoi impressionner au premier abord ! Un pas de côté décalé et musical.

Ces créations de poésie ont été réalisées avec l’association grenobloise Office des transports poétik dans le cadre du festival « La poésie est une oreille ».

La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Avenue des Bains, 38580 Allevard, France Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm Collections sur la sidérurgie allevardine. Collections sur le thermalisme. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

Accompagnés d’Arturo Palacios Garcia, musicien, et Katia Bouchoueva, poétesse, des élèves de 5e du Collège Flavius Vaussenat d’Allevard vous proposent des lectures de poésies autour de Ils donnent un…

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