Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch Ciné Bistrot Claude Lelouch Trouville-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Ciné Bistrot Claude Lelouch · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch
Ciné Bistrot Claude Lelouch 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Ciné Bistrot Claude Lelouch reçoit Vincent Vinel le vendredi 21 août à 19 h 30. Un concert gratuit entre pop et piano‑voix, à savourer quai Albert 1er, avec buvette et planches à partager sur place.
Le Ciné Bistrot Claude Lelouch accueille Vincent Vinel pour une soirée musicale sur le quai Albert 1er, à deux pas du port de Trouville‑sur‑Mer. Auteur‑compositeur‑interprète et pianiste, l’artiste révélé au grand public par la scène télévisée conjugue voix habitée et jeu de clavier dans un répertoire pop où l’émotion prend toute la place.
Le concert se tiendra le vendredi 21 août à 19 h 30, dans l’ambiance conviviale du lieu, entre écran de cinéma et esprit bistrot. L’entrée est libre, et une buvette accompagnée de planches à partager permettra de prolonger la soirée autour d’un verre.
Une parenthèse musicale en bord de mer, à savourer sans réservation, portée par le Ciné Bistrot Claude Lelouch.
Infos pratiques
– Date vendredi 21 août
– Horaire 19 h 30
– Lieu Ciné Bistrot Claude Lelouch, 2 quai Albert 1er, Trouville‑sur‑Mer
– Tarif gratuit
– Sur place buvette et planches à partager .
Ciné Bistrot Claude Lelouch 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch
The Ciné Bistrot Claude Lelouch is hosting Vincent Vinel on Friday 21 August at 7.30 pm. A free concert blending pop and piano-and-vocal performances, to be enjoyed on Quai Albert 1er, with a drinks bar and platters to share available on site.
L’événement Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Église Notre-Dame-Des-Victoires Trouville-sur-Mer 15 août 2026
- Dédicace du dessinateur Pascal Lemaître Librairie L’Usage du Papier Librairie L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer 16 août 2026
- Exposition Troy Henriksen La MarbRErie Trouville-sur-Mer 17 août 2026
- Conférence — Charles Pécrus — Anne-Marie Bergeret Salle Polyvalente de l’école René Coty Trouville-sur-Mer 17 août 2026
- Concert ArTroZic — Sur la plage Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer 17 août 2026