Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch Ciné Bistrot Claude Lelouch Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch

Ciné Bistrot Claude Lelouch 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Ciné Bistrot Claude Lelouch reçoit Vincent Vinel le vendredi 21 août à 19 h 30. Un concert gratuit entre pop et piano‑voix, à savourer quai Albert 1er, avec buvette et planches à partager sur place.

Le Ciné Bistrot Claude Lelouch accueille Vincent Vinel pour une soirée musicale sur le quai Albert 1er, à deux pas du port de Trouville‑sur‑Mer. Auteur‑compositeur‑interprète et pianiste, l’artiste révélé au grand public par la scène télévisée conjugue voix habitée et jeu de clavier dans un répertoire pop où l’émotion prend toute la place.

Le concert se tiendra le vendredi 21 août à 19 h 30, dans l’ambiance conviviale du lieu, entre écran de cinéma et esprit bistrot. L’entrée est libre, et une buvette accompagnée de planches à partager permettra de prolonger la soirée autour d’un verre.

Une parenthèse musicale en bord de mer, à savourer sans réservation, portée par le Ciné Bistrot Claude Lelouch.

Infos pratiques

– Date vendredi 21 août

– Horaire 19 h 30

– Lieu Ciné Bistrot Claude Lelouch, 2 quai Albert 1er, Trouville‑sur‑Mer

– Tarif gratuit

– Sur place buvette et planches à partager .

Ciné Bistrot Claude Lelouch 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch

The Ciné Bistrot Claude Lelouch is hosting Vincent Vinel on Friday 21 August at 7.30 pm. A free concert blending pop and piano-and-vocal performances, to be enjoyed on Quai Albert 1er, with a drinks bar and platters to share available on site.

L’événement Concert de Vincent Vinel — Ciné Bistrot Claude Lelouch Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Trouville