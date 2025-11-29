CONCERT DELUXE Sète

CONCERT DELUXE

En live, l’énergie, le dynamisme et la bonne humeur communicative sont au programme. Le tout mis en scène dans un tout nouveau décor totalement revisité où l’emblématique moustache sera une fois de plus mise à l’honneur.

Village 42 présente en accord avec NANANA production,DELUXE + 1ère PARTIE Depuis la sortie en 2022 de leur 6ème album MOUSTACHE GRACIAS, le groupe Deluxe composé des 6 athlètes Kaya, Kilo, Liliboy, Pépé, Pietre et Soubri ont joué 147 concerts partout en France (FrancoFolies, Main Square, Printemps de Bourges, Garorock, Rose Festival, Les Déferlantes…) mais aussi dans le monde (Canada, Italie, Suisse, Belgique, Espagne, Polynésie, Bulgarie, Grèce).En 2024, le groupe a même créé son propre festival, le Super Moustache Festival, dans leur ville de cœur Aix-en-Provence. Ils reviennent au devant de la scène cet été 2025 avec un nouveau Show, des nouveaux costumes (vous n'êtes pas prêts), des nouvelles chorégraphies et surtout un nouvel album sorti au printemps 2025.Tout est encore tenu secret mais les moustachues nous promettent un nouveau projet toujours plus éclectique avec des influences allant de la soul au rock en passant par le hip-hop et des ballades oniriques !En live, l'énergie, le dynamisme et la bonne humeur communicative sont au programme. Le tout mis en scène dans un tout nouveau décor totalement revisité où l'emblématique moustache sera une fois de plus mise à l'honneur.Deluxe nous fait donc la promesse d'une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors si ça t'a plu, reviens moustachu(e) .

Live, energy, dynamism and infectious good humor are the order of the day. All staged in a brand-new, totally revamped decor, where the emblematic moustache will once again take center stage.

