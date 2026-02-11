SOIREE RESTO LIVE AVEC SO LIKO Quartier de la Corniche Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC SO LIKO

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

SoliKo est un groupe avec un répertoire des 60’s-70’s à nos jours. Du folk au rock en passant par le rythm’n blues et la pop.

SoliKo est un groupe avec un répertoire des 60’s-70’s à nos jours. Du folk au rock en passant par le rythm’n blues et la pop.Avec un répertoire composé de tubes gravés dans les mémoires, ils vous feront replonger dans l’univers des légendes telles que Janis Joplin, Les Rolling Stones, James Brown, John Lennon, Éric Clapton, Julie London, Gloria Geynor ou encore Amy Winehouse…. Et vous assureront de passer un moment inoubliable. .

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SoliKo is a band with a repertoire ranging from the 60s-70s to the present day. From folk and rock to rhythm ‘n blues and pop.

L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC SO LIKO Sète a été mis à jour le 2026-02-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE