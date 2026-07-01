UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert des Bandideygues chez Loule ! rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 22 juillet 2026 · rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
rue du bourg
Adresse
Café chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert des Bandideygues chez Loule !

rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concert des Bandideygues chez Loule ! Deux sessions la première à 18h et la seconde à 21h !
Avec food truck et boissons sur place
  .

rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bandideygues concert at Loule! Two shows: the first at 6 p.m. and the second at 9 p.m.!
With a food truck and drinks available on site

L’événement Concert des Bandideygues chez Loule ! La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à La Motte-Chalancon (Drôme)