Concert des Bandideygues chez Loule ! rue du bourg La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Concert des Bandideygues chez Loule !

rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert des Bandideygues chez Loule ! Deux sessions la première à 18h et la seconde à 21h !

Avec food truck et boissons sur place

.

rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bandideygues concert at Loule! Two shows: the first at 6 p.m. and the second at 9 p.m.!

With a food truck and drinks available on site

L’événement Concert des Bandideygues chez Loule ! La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois