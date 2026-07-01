Concert des Bandideygues chez Loule ! rue du bourg La Motte-Chalancon
mercredi 22 juillet 2026 · rue du bourg · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert des Bandideygues chez Loule !
rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert des Bandideygues chez Loule ! Deux sessions la première à 18h et la seconde à 21h !
Avec food truck et boissons sur place
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rue du bourg Café chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
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English :
Bandideygues concert at Loule! Two shows: the first at 6 p.m. and the second at 9 p.m.!
With a food truck and drinks available on site
L’événement Concert des Bandideygues chez Loule ! La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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