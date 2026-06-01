Concert des Caprices de Marianne, Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux

Concert des Caprices de Marianne Mardi 9 juin, 19h00 Archives Bordeaux Métropole Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Une soirée exceptionnelle à l’occasion de la Journée internationale des Archives.

Depuis plus de 10 ans, l’association Les Caprices de Marianne redessine les formes du concert. Son ambition ? Sensibiliser le plus grand nombre à la musique classique en la montrant sous un nouveau jour.

Le personnel des Archives de Bordeaux Métropole et les musiciens des Caprices de Marianne s’associent pour créer un dialogue inédit entre documents d’archives et morceaux du répertoire.

La sélection de documents émane des archivistes eux-mêmes. Le critère ? Ces pièces croisées au détour d’une recherche, qui restent gravées dans la mémoire pour leur forme étrange, leur sujet bouleversant ou leur beauté inattendue. À ces documents, les musiciens lient un morceau du répertoire — choisi pour son sujet, son époque, ou l’émotion qu’il leur fait naître. La danse macabre de Saint-Saëns pour accompagner les momies de Saint-Michel, la musique de Chostakovitch pour porter la maquette du Spoutnik, ou encore un Nocturne de Borodine pour rêver le ciel de l’Observatoire de Floirac.

Avec Tristan Liehr et Diane Cavard aux violons, Sarah Chenaf à l’alto et Marianne Muglioni au violoncelle.

Découvrir Les Caprices de Marianne

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Un dialogue inédit entre documents d’archives et morceaux du répertoire. archives histoire

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