Concert des chorales Grain de Phonie et Les Gens d’St Jean Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Saumur

Concert des chorales Grain de Phonie et Les Gens d’St Jean

Saint-Lambert-des-Levées Rue de la Prévoté Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La chorale Grain de Phonie, implantée à Saumur depuis 2024, reçoit la chorale Les Gens d’ St Jean de Saint Jean de la Croix, pour un concert sous la direction de Benjamin Réthoré.

Les chorales sont composées de quatre pupitres, soprano, alto, ténor, basse. Lors du concert, vous pouvez entendre des chansons de la variété française et quelques chants classiques. Le chef de chœur, Benjamin Réthoré, dirige les deux chorales avec bienveillance et professionnalisme. Titulaire d’un baccalauréat option musique, il débute des études au conservatoire d’Angers puis poursuit sa formation à l’Université François Rabelais de Tours afin d’obtenir une licence en musicologie qu’il complète par un cursus d’écriture au conservatoire de Tours. Benjamin Réthoré s’engage dans plusieurs spectacles musicaux en tant que soliste. Actuellement, il dirige de nombreuses chorales en Anjou, crée des projets artistiques audacieux, dont des comédies musicales, récemment Victor Hugo ou l’honneur océan comédie musicale qui vient de connaître un franc succès et dont 4 choristes de la chorale Grain de Phonie ont participé. Benjamin Réthoré est également impliqué dans la direction de Spectacul’Art qui regroupe des choristes de toute la France. En 2025, 7 choristes de la chorale se sont investis dans ce spectacle et ont eu la joie de participer à un concert à Bercy à l’occasion des 20 ans de Spectacul’Art. Le chef de chœur organise chaque année une Journée Chantante à laquelle toute personne peut participer, qu’elle soit ou non choriste. Des centaines de chanteurs se réunissent à cette occasion juste pour le plaisir de chanter (deux chants sont appris au cours de cette rencontre).

A l’issue du concert, une buvette et des collations seront proposées.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 9 mai 2026 à partir de 15h. .

Saint-Lambert-des-Levées Rue de la Prévoté Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 40 74 62

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English :

The Grain de Phonie choir, established in Saumur since 2024, welcomes the Les Gens d’ St Jean choir from Saint Jean de la Croix, for a concert under the direction of Benjamin Réthoré.

L’événement Concert des chorales Grain de Phonie et Les Gens d’St Jean Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME