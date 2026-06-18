Batz-sur-Mer

Concert des Dégâts d’chez nous

Kiosque du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

CONCERT “DÉGÂTS D’CHEZ NOUS”

SAMEDI 1er août

18H

Kiosque du Petit Bois

Le groupe Batzien DÉGÂTS D’CHEZ NOUS est né de cinq compères musiciens passionnés de chants de marins et de folk celtique. Les musiciens vous invitent à un concert exceptionnel pour célébrer la parution de leur sixième album SÉMAPHORE .

Avec ce nouvel album, le groupe confirme son identité artistique et son attachement à la scène locale, tout en ouvrant un nouveau chapitre de son parcours musical.

Venez célébrer avec eux ce nouvel album et partager un moment musical chaleureux, offrant énergie, émotions et bonne humeur. On vous attend nombreux !

Gratuit .

Kiosque du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 24 86 89 degatsdcheznous44@gmail.com

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English :

L’événement Concert des Dégâts d’chez nous Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44