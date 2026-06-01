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Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris

Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris

Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Polynotes

Adresse : 83, rue Léon Frot 75011 Paris

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes Dimanche 21 juin, 14h00 Polynotes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.
Date et horaire : dimanche 21 juin de 14h à 18h

Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France
Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.

©Polynotes

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