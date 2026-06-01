Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris

Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes Dimanche 21 juin, 14h00 Polynotes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.

Date et horaire : dimanche 21 juin de 14h à 18h

Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.

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