Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris
Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes, Polynotes, Paris dimanche 21 juin 2026.
Concert des élèves et ensembles de l’école de musiques Polynotes Dimanche 21 juin, 14h00 Polynotes Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.
Date et horaire : dimanche 21 juin de 14h à 18h
Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France
Avec les élèves, ensembles et professeur/es de Polynotes.
©Polynotes
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