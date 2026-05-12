Concert des ensembles instrumentaux de l’école de musique cordes vents Cinéma le Rio Mirecourt
Concert des ensembles instrumentaux de l’école de musique cordes vents Cinéma le Rio Mirecourt dimanche 21 juin 2026.
Mirecourt
Concert des ensembles instrumentaux de l’école de musique cordes vents
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert des ensembles instrumentaux de l’école de musique. Cordes. Vents. Tous à l’unisson.
Du baroque, du classique aux musiques de variétés. Les ensembles à cordes, flûte à bec et cordes, cuivres, l’harmonie municipale se produisent sur une scène ouverte. Le programme définitif sera communiqué ultérieurement avec l’ordre de passage et les horaires.
Un programme tout en sensibilité interprété par l’Orchestre Cordes de l’école intercommunale de musique.Tout public
0 .
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Concert by the music school?s instrumental ensembles. Strings. Winds. All in unison.
From baroque and classical to variety music. String ensembles, recorder and strings, brass, municipal wind band perform on an open stage. The final program will be announced at a later date, along with the running order and times.
A sensitive program performed by the string orchestra of the intercommunal music school.
L’événement Concert des ensembles instrumentaux de l’école de musique cordes vents Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT
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