Concert des étudiants des conservatoires régionaux Nouvelle-Aquitaine Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
samedi 31 octobre 2026 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concert des étudiants des conservatoires régionaux Nouvelle-Aquitaine Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Un projet inter-conservatoires réunit plus de 70 jeunes musiciennes et musiciens !
Prélude à 16h15 Présentation du programme par la cheffe D. Waldman.
Les Conservatoires à Rayonnement Régional de la Nouvelle-Aquitaine ont réuni le potentiel et le talent de leurs élèves pour composer un orchestre exceptionnel. Cette académie initiée en 2023 permet aux étudiants de se rencontrer, de travailler, de jouer ensemble et de se produire dans des conditions professionnelles.
Avec les élèves des Conservatoires à Rayonnement Régional de Bordeaux, Limoges, Maurice Ravel Pays Basque, Grand Poitiers, Pau-Béarn-Pyrénées et avec les étudiants de RésoNAnces, pôle supérieur de musique et de danse en Nouvelle-Aquitaine.
Réservation à partir du 06/10.
Durée 2h environ. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Concert des étudiants des conservatoires régionaux Nouvelle-Aquitaine Opéra de Limoges
L’événement Concert des étudiants des conservatoires régionaux Nouvelle-Aquitaine Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole
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