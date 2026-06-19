Concert des lauréats du Conservatoire Montée Du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Concert des lauréats du Conservatoire

Vendredi 19 juin 2026 de 18h à 20h. Montée Du Puech Cour Renaissance du Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Cette grande soirée musicale est l’occasion de fêter la fin de l’année scolaire en récompensant tous les élèves qui auront obtenu un diplôme de fin de 1er, 2ème ou 3ème cycle dans toutes les disciplines (Formation Musicale, Musique, Danse).

Venez écouter et applaudir les lauréats, et partager un moment de convivialité autour de la musique et de la danse.



Entrée libre .

Montée Du Puech Cour Renaissance du Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 05 07 conservatoire@salondeprovence.fr

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English :

This grand musical evening is an opportunity to celebrate the end of the school year by recognizing all students who have earned a diploma upon completion of their first, second, or third cycle in all disciplines (Music Theory, Music, Dance).

L’événement Concert des lauréats du Conservatoire Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence