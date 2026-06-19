Salon-de-Provence

Stage d’initiation à la généalogie

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 17h. Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, je te propose un stage d’initiation à la généalogie en présentiel à Salon-de-Provence, pour les débutants

En 3 heures, tu sauras



• commencer ton arbre généalogique

• retrouver tes ancêtres avec un plan d’action

• comprendre les documents d’archives

• éviter les erreurs de débutant les plus fréquentes



De 14h à 17h

Salon-de-Provence

Places ultra limitées réservation obligatoire

40 €



La généalogie, ce n’est pas seulement des dates et des noms.

C’est des histoires de famille, des transmissions, des vies qu’on redécouvre parfois des décennies plus tard.



Et franchement… certaines découvertes sont juste dingues.



Réservation par téléphone 06 36 05 05 86

Instagram @epi_genealogie



Le lieu sera communiqué par téléphone lors de la réservation. .

Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 36 05 05 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, June 20, 2026, I’m offering an in-person introductory genealogy workshop in Salon-de-Provence for beginners

L’événement Stage d’initiation à la généalogie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence