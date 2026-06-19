Festival Lancers Stade d’Honneur Marcel Roustan Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival Lancers

Samedi 20 juin 2026 de 9h30 à 20h. Stade d’Honneur Marcel Roustan Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les meilleurs lanceurs ont rendez-vous à Salon !

Le Festival international de lancers fait son grand retour le samedi 20 juin, de 9h30 à 20h. Organisé par l’Athletic Club Salonais, cet événement mettra à l’honneur les disciplines du lancer de poids, du disque, du marteau et du javelot lors d’une journée de compétition de haut niveau.



Venez encourager les athlètes et découvrir un spectacle sportif impressionnant au Stade d’honneur ! .

Stade d’Honneur Marcel Roustan Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 93 45 acsalon1993@gmail.com

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English :

The best pitchers are heading to the %E0 Show!

L’événement Festival Lancers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence