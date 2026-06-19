Festival Lancers Stade d’Honneur Marcel Roustan Salon-de-Provence
Festival Lancers Stade d’Honneur Marcel Roustan Salon-de-Provence samedi 20 juin 2026.
Salon-de-Provence
Festival Lancers
Samedi 20 juin 2026 de 9h30 à 20h. Stade d’Honneur Marcel Roustan Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les meilleurs lanceurs ont rendez-vous à Salon !
Le Festival international de lancers fait son grand retour le samedi 20 juin, de 9h30 à 20h. Organisé par l’Athletic Club Salonais, cet événement mettra à l’honneur les disciplines du lancer de poids, du disque, du marteau et du javelot lors d’une journée de compétition de haut niveau.
Venez encourager les athlètes et découvrir un spectacle sportif impressionnant au Stade d’honneur ! .
Stade d’Honneur Marcel Roustan Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 93 45 acsalon1993@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The best pitchers are heading to the %E0 Show!
L’événement Festival Lancers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Encadrement créatif & couture Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence 19 juin 2026
- Randonnée à Grans Évasion en garrigue et Secrets de la Miellerie Salon-de-Provence 19 juin 2026
- Concert des lauréats du Conservatoire Montée Du Puech Salon-de-Provence 19 juin 2026
- Meeting Lauwers Centre Nautique Municipal Salon-de-Provence 20 juin 2026
- Stage d’initiation à la généalogie Salon-de-Provence 20 juin 2026