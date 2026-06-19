Exposition Encadrement créatif & couture Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence vendredi 19 juin 2026.

Salon-de-Provence

Exposition Encadrement créatif & couture

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026 de 10h à 18h30. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19

L’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français présente les œuvres de ses élèves créatifs lors de cette exposition dont une partie est consacrée aux animaux Faune Art .

Entrée libre Informations au 06 72 23 16 33 .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 23 16 33

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English :

The Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français is showcasing the works of its creative students in this exhibition, part of which is dedicated to animals— Faune Art.

L’événement Exposition Encadrement créatif & couture Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence