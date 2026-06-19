Meeting Lauwers Centre Nautique Municipal Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Meeting Lauwers

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 de 10h à 17h. Centre Nautique Municipal Avenue Paul Bourret Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par le Club des Nageurs Salonais, le Meeting Daniel Lauwers met en lumière les meilleurs athlètes régionaux durant deux jours de compétitions

Cet événement gratuit accueille aussi les championnats départe mentaux avenirs, le rendez-vous incontournable pour les jeunes talents locaux.



Entrée libre, buvette sur place. .

Centre Nautique Municipal Avenue Paul Bourret Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 20 20

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English :

Organized by the Salonais Swimming Club, the Daniel Lauwers Meet showcases the region’s top athletes over two days of competition

L’événement Meeting Lauwers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence