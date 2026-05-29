Concert des orchestres à l’école de Roye (80), Mantes-la-Jolie et Limay (78) Parc Montsouris Paris

Depuis 2012, l’association Orchestre à l’École propose aux orchestres à l’école de toute la France de jouer sous un kiosque à musique parisien. Ces journées permettent aux jeunes musicien.nes de rencontrer d’autres orchestres et d’interpréter une œuvre commune devant le public parisien.

Le mardi 16 juin 2026, sous le kiosque à musique du parc Montsouris, les collégien.nes des orchestres à l’école Louise Michel de Roye (80), Gassicourt de Mantes-la-Jolie et Albert Thierry de Limay (78) interpréteront des morceaux de musique populaire comme Highway to hell de AC/DC, Happy de Pharrell Williams et des musiques de film telles que Titanic, Harry Potter ou encore Game of Thrones.

Un spectacle à ne pas manquer !

Assistez au concert des orchestres à l’école de Roye (80), Mantes-la-Jolie et Limay (78) sous le kiosque du parc Montsouris !

Le mardi 16 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T17:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://www.orchestre-ecole.com/ +33144490258 evenementiel@orchestre-ecole.com https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/ https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/



Afficher la carte du lieu Parc Montsouris et trouvez le meilleur itinéraire

