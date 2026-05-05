Concert des Pop Notes VVF Die
Concert des Pop Notes VVF Die dimanche 24 mai 2026.
Die
Concert des Pop Notes
VVF Hameau du plat Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tournée en pays diois de 12 musiciens pour un répêrtoire de belles mélodies
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VVF Hameau du plat Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 00 72 88 contact.popnotes@gmail.com
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English :
A tour of the Diois region by 12 musicians for a repertoire of beautiful melodies
L’événement Concert des Pop Notes Die a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Diois