Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
lundi 16 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Salle Gabriel Fauré
Ralph VAUGHAN WILLIAMS, Quintette en do mineur
Sébastien Surel, violon
Anne-Aurore Anstett, alto
Thomas Duran, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse
David Violi, piano
Premier concert des professeurs de la saison 2026 2027
Le lundi 16 novembre 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-16T13:30:00+01:00
fin : 2026-11-16T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-16T12:30:00+02:00_2026-11-16T13:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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