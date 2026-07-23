Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

lundi 16 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Salle Gabriel Fauré

Ralph VAUGHAN WILLIAMS, Quintette en do mineur

Sébastien Surel, violon

Anne-Aurore Anstett, alto

Thomas Duran, violoncelle

Yann Dubost, contrebasse

David Violi, piano

Premier concert des professeurs de la saison 2026 2027

Le lundi 16 novembre 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-16T13:30:00+01:00

fin : 2026-11-16T14:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-16T12:30:00+02:00_2026-11-16T13:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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