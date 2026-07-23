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Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

lundi 16 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Concert des professeurs Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Salle Gabriel Fauré

Ralph VAUGHAN WILLIAMS, Quintette en do mineur

Sébastien Surel, violon
Anne-Aurore Anstett, alto
Thomas Duran, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse
David Violi, piano

Premier concert des professeurs de la saison 2026 2027
Le lundi 16 novembre 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-16T13:30:00+01:00
fin : 2026-11-16T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-16T12:30:00+02:00_2026-11-16T13:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
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