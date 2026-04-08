Le Burgaud

CONCERT DES SKABARAK ET REPAS SOLIDAIRE

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Profitez d’un concert et repas solidaire au café du Burgaud.

19 h 30 Repas solidaire au profit de l’association Yoonu Yeumbeul qui soutient et participe au développement de projets éducatifs, culturels, environnementaux et sanitaires au Sénégal. Le projet actuel est l’aménagement de la maternité à Mbeyène, terminée en 2024 et rénovation du poste de santé. Menu Fideuà + dessert des cheffes 15 €. Menu enfant possible coquillettes gratinées et leur plat poulet + dessert des cheffes 7 €

21 h 30 Concert des SKABARAK. Participation libre, mais nécessaire. Mais qui sont-ils donc ? Certains d’entre eux ont fondé le mythique groupe de reggae de renommée internationale Les LIONS . D’autres les ont rejoints et cette jolie tambouille s’appelle aujourd’hui SKABARAK. Toujours pas de chant mais du ska, du reggae, du rocksteady, un mélodiste fou, un brin de pop culture, des influences de partout et d’ailleurs… alors qu’ils n’ont jamais quitté leur Occitanie natale. Y’en aura pour tous les goûts ! Venez nombreuses, venez nombreux, on sera bien ensemble et on se tiendra chaud ! 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

Enjoy a concert and solidarity meal at the Burgaud café.

L’événement CONCERT DES SKABARAK ET REPAS SOLIDAIRE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE