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Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Séverine Paris

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Séverine Paris

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Séverine Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Square Séverine

Adresse : 7, rue Le Vau

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Les steelbands Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine se retrouvent sous la direction d’Alain ROUAUD pour un concert de steelbands traditionnels . Un voyage musical à travers les musiques caraïbéennes , sud américaines et bien d’autres surprises .

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et de Kaducia de Conflans Ste Honorine
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T16:15:00+02:00

Square Séverine 7, rue Le Vau  75020 Paris


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