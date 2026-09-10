Concert d’Etienne Manchon – Musique du temps présent, Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Concert d’Etienne Manchon – Musique du temps présent Samedi 19 septembre, 16h30 Conseil départemental de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un piano, un tabouret : c’est le dépouillement qu’a choisi Étienne Manchon pour jouer sa « musique du temps présent ». Dans ce concert, le pianiste nous dévoile ses standards et tisse un fil entre tous ces univers en y associant l’art de l’improvisation qu’il maîtrise à merveille. Les mélodies jaillissent et s’entremêlent, les mondes s’entrechoquent, unis par le timbre ciselé et envoûtant du piano d’Étienne Manchon.

Site de l’artiste : https://www.etiennemanchon.fr/

≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣

Plus d’informations sur : https://www.latalveraie.fr/les-resonances/

Conseil départemental de Tarn-et-Garonne 100 boulevard Hubert Gouze 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.tarnetgaronne.fr/ [{« link »: « https://www.etiennemanchon.fr/ »}, {« link »: « https://www.latalveraie.fr/les-resonances/ »}]

Un piano, un tabouret : c’est le dépouillement qu’a choisi Étienne Manchon pour jouer sa « musique du temps présent ». Dans ce concert, le pianiste nous dévoile ses standards et tisse un fil entre en…

© Charles Schneider