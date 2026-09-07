Visite du musée de l’Union Compagnonnique, Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Musée Cayenne : Siège de l'Union des Compagnons du Tour de France · Montauban
Informations pratiques
Visite du musée de l’Union Compagnonnique Samedi 19 septembre, 09h00 Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Découvrez librement, ou accompagné d’un guide, le Musée de l’Union compagnonnique.
L’exposition présente des œuvres réalisées par de jeunes apprentis et des compagnons, ainsi que plusieurs documents historiques. Charpente, maçonnerie, bijouterie, sellerie, ébénisterie et bien d’autres métiers y sont représentés, du XIXe siècle à nos jours.
Des démonstrations de savoir-faire seront également proposées, notamment en sellerie, zinguerie et cuisine. La programmation est susceptible d’évoluer.
Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France 13 rue de l’Union Compagnonnique, 82000 Montauban Montauban 82000 Issanchou Tarn-et-Garonne Occitanie http://lecompagnonnage.com Ce très bel ensemble est composé d’une cour intérieure, de locaux pour les cours des jeunes compagnons et d’un musée de chefs-d’œuvre compagnonniques situé dans des salles voûtées du XVIe siècle. Le Compagnonnage est reconnu au patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2010, pour son mode d’enseignement lié étroitement au voyage et sa philosophie de vie. Situé entre l’église Saint-Jacques et le théâtre Olympe de Gouge.
Visite libre ou guidée (au choix) du Musée de l’Union Compagnonnique. Exposition d’oeuvres réalisées par les jeunes et les Compagnons, quelques documents historiques.
© union compagnonnique
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