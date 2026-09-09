Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire Magic Mirrors Istres
samedi 17 octobre 2026 · Magic Mirrors · Istres
Informations pratiques
Istres
Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire
Samedi 17 octobre 2026 à partir de 11h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le conservatoire vous invite à plonger dans l’ambiance d’Halloween avec un concert aux sonorités envoûtantes et mystérieuses.
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Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
The Conservatory invites you to immerse yourself in the Halloween atmosphere with a concert featuring captivating and mysterious sounds.
L’événement Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire Istres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Istres
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