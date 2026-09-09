Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire Magic Mirrors Istres

Informations pratiques

Istres

Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 11h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le conservatoire vous invite à plonger dans l’ambiance d’Halloween avec un concert aux sonorités envoûtantes et mystérieuses.

.

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatory invites you to immerse yourself in the Halloween atmosphere with a concert featuring captivating and mysterious sounds.

L’événement Concert d’Halloween des élèves du Conservatoire Istres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Istres