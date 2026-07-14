Informations pratiques

Yutz

Concert d’hiver

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-02-07 15:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Concert d’hiver des Joyeux Lurons avec en 2ème partie le Big Band de Nord Moselle.Tout public

7 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Winter Concert by Les Joyeux Lurons, featuring the Nord Moselle Big Band as the 2%E8th act.

L’événement Concert d’hiver Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME