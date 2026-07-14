AGENDA · Yutz
Concert d’hiver Yutz
dimanche 7 février 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Concert d’hiver
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-07 15:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Concert d’hiver des Joyeux Lurons avec en 2ème partie le Big Band de Nord Moselle.Tout public
7 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
Winter Concert by Les Joyeux Lurons, featuring the Nord Moselle Big Band as the 2%E8th act.
L’événement Concert d’hiver Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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