Concert Dix Mille – Slam & Rencontres – Paris 10e Les Temps du corps Paris
Concert Dix Mille – Slam & Rencontres – Paris 10e Les Temps du corps Paris samedi 11 avril 2026.
Avec Avenirs Souhaitables, l’artiste nantais Dix Mille (chanteur, pianiste et slameur) invite le public à se reconnecter à l’Essentiel, présent et futur. Il mêle chansons et slams porteurs d’espoir dans un univers intimiste et optimiste qui traverse l’amour, les liens, la société, l’économie, la famille, la quête de soi et nos essentiels.
Pour cette soirée, Dix Mille et Amélie Garcin, invitée, créent ensemble un moment sous le signe du lien et de l’authenticité, avec son jeu de cartes « Oser les rencontres authentiques ».
Un concert participatif de 1h30, où l’humour côtoie la poésie, qui donne envie de prendre sa vie à bras le cœur.
Lieu : Les Temps du Corps, 10 rue de l’Échiquier, 75010 Paris
Slam, piano et poésie pour se reconnecter à l’essentiel. Un moment intimiste de rencontre où l’humour côtoie la profondeur.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h30 à 22h30
payant
Réservation en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T22:30:00+02:00
Les Temps du corps 10, rue de l’échiquier 75010 Paris
https://www.billetweb.fr/concert-aux-temps-du-corps romain@dixmille.live https://facebook.com/DixMilleOfficiel https://facebook.com/DixMilleOfficiel
Afficher la carte du lieu Les Temps du corps et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026