Concert Dix Mille – Slam & Rencontres – Paris 10e Les Temps du corps Paris

Avec Avenirs Souhaitables, l’artiste nantais Dix Mille (chanteur, pianiste et slameur) invite le public à se reconnecter à l’Essentiel, présent et futur. Il mêle chansons et slams porteurs d’espoir dans un univers intimiste et optimiste qui traverse l’amour, les liens, la société, l’économie, la famille, la quête de soi et nos essentiels.

Pour cette soirée, Dix Mille et Amélie Garcin, invitée, créent ensemble un moment sous le signe du lien et de l’authenticité, avec son jeu de cartes « Oser les rencontres authentiques ».

Un concert participatif de 1h30, où l’humour côtoie la poésie, qui donne envie de prendre sa vie à bras le cœur.

Lieu : Les Temps du Corps, 10 rue de l’Échiquier, 75010 Paris

Dix Mille et Amélie ; Crédits : Romain B

Slam, piano et poésie pour se reconnecter à l’essentiel. Un moment intimiste de rencontre où l’humour côtoie la profondeur.

Le samedi 11 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

Réservation en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T22:30:00+02:00

Les Temps du corps 10, rue de l’échiquier 75010 Paris

https://www.billetweb.fr/concert-aux-temps-du-corps romain@dixmille.live https://facebook.com/DixMilleOfficiel https://facebook.com/DixMilleOfficiel



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