Grande Fête du Joli Mai 2026 – Les 10 Ans ! LE JOLI MAI Saint-Ouen-sur- Seine
Grande Fête du Joli Mai 2026 – Les 10 Ans ! LE JOLI MAI Saint-Ouen-sur- Seine samedi 30 mai 2026.
10 ans qu’un collectif créé de toutes pièces, s’élargit au fil des années, fait vivre le Joli Mai…ça se fête !
OUI, 10 ans que d’anciennes et nouvelles têtes se relaient auprès de la machine à café, des tables de multiplication des Cm1, des carnavals, des demandes de logements des voisin•es, des buvettes de soirée concert, des spectacles de cirque, des travaux participatifs…
Alors OUI, cette année, on a envie de prendre le temps de savourer cet anniversaire, tous les petits sourires et toutes les petites victoires qui vont avec !
OUI OUI, des petites choses ! Un amaaaas de petites choses, c’est bien ce qui fait vivre cette place non ?
Ben OUI, on pourrait se dire qu’on y fait rien d’extraordinaire dans ce café, juste des coups de mains qui rendent nos vies bien plus joyeuses
Alors pour cet anniversaire on vous propose une journée EXTRA-ORDINAIRE, à l’image de ce projet dinguo dingue et de vous toustes : une Grande Fête comme vous n’en avez jamais vue !
SAMEDI 30 MAI 2026 de 13h à 00h
Il y aura du feu et des gens heureux
des paillettes et des trompettes
du soleil et des groseilles
des crêpes et des salopettes
des cheveux colorés et des barbes décorées
On a hâte de vous dévoiler la programmation tout bientôôôôôt !
Où ? : Le Joli Mai, Place du 8 mai 1945 à Saint Ouen sur Seine
♀️Pour qui ? Tout le mondeee Voir moins
Saint-Ouen-sur-Seine
Concerts en plein air : Découvrez des artistes locaux qui viendront enflammer la scène avec leurs musiques variées. Il y en aura pour tous les goûts !
Spectacle de feu, chorale de gospel moderne, capoeira, pompom kids
Animations & Stands : Petits et grands, venez profiter des jeux en plein air, des ateliers créatifs et de nombreux stands gourmands pour ravir vos papilles !
Évènement solidaire – tous les bénéfices seront utilisés par le Joli Mai pour pérenniser l’accompagnement social proposé aux familles du quartier
Grande Fête de Quartier ouverte à toustes. Au programme de cet évènement joyeux et solidaire : cirque, danse, concerts et spectacle de feu !
Le samedi 30 mai 2026
de 13h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T00:00:00+02:00
LE JOLI MAI 39, rue Anselme 93400 Saint-Ouen-sur- Seine
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