Concert Diya Faso Ile de Bourgines Angoulême
samedi 15 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Diya Faso
Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes de Diya Faso. Entre rythmes mandingues et énergie communicative, le groupe vous invite à un véritable voyage musical au cœur de l’Afrique de l’Ouest.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr
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English :
Let yourself be carried away by the captivating sounds of Diya Faso. With their Mandinka rhythms and infectious energy, the group invites you on a true musical journey to the heart of West Africa.
L’événement Concert Diya Faso Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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