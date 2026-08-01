Concert Diya Faso Ile de Bourgines Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Diya Faso

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes de Diya Faso. Entre rythmes mandingues et énergie communicative, le groupe vous invite à un véritable voyage musical au cœur de l’Afrique de l’Ouest.

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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Let yourself be carried away by the captivating sounds of Diya Faso. With their Mandinka rhythms and infectious energy, the group invites you on a true musical journey to the heart of West Africa.

L’événement Concert Diya Faso Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême