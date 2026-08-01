UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulême

Concert Diya Faso Ile de Bourgines Angoulême

samedi 15 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guingette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Diya Faso

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes de Diya Faso. Entre rythmes mandingues et énergie communicative, le groupe vous invite à un véritable voyage musical au cœur de l’Afrique de l’Ouest.
  .

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@bivouak-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by the captivating sounds of Diya Faso. With their Mandinka rhythms and infectious energy, the group invites you on a true musical journey to the heart of West Africa.

L’événement Concert Diya Faso Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)