Concert Djégo Camping des Oliviers Sahune
Concert Djégo Camping des Oliviers Sahune samedi 13 juin 2026.
Sahune
Concert Djégo
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Electro Blues Laissez-vous porter par l’univers de Djégo. Un duo qui fusionne textures électroniques et guitares blues pour créer une ambiance unique. C’est beau, c’est profond et c’est l’escale parfaite pour une fin de journée à la guinguette.
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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
Electro Blues: Let yourself be carried away by the world of Djégo. A duo that fuses electronic textures and blues guitars to create a unique ambience. It’s beautiful, it’s deep and it’s the perfect stopover for an end-of-day guinguette.
L’événement Concert Djégo Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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